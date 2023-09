Lutto nella politica italiana: è morto Giorgio Napolitano, aveva 98 anni

Serie A | Salernitana-Frosinone 1-1: in gol Jovane Cabral

Il Presidente Giorgio Napolitano si è spento quest’oggi in una clinica di Roma all’età di 98 anni. Napolitano è stato l’11esimo Presidente della Repubblica Italiana e il primo ad esser stato eletto per un secondo mandato, essendo così stato a capo dello Stato dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015.

