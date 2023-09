CdS | Monza, Caprari out contro la Lazio. Donati con il gruppo

Come riportato dal Corriere dello Sport, sul treno per Roma è salito anche Donati, che ha appena fatto ritorno al Monza firmando fino a giugno. Fuori Caprari, finora sempre titolare: trequarti sorretta da uno tra Mota Carvalho e Machin. Di Gregorio torna disponibile contro la Lazio, la difesa non ha Caldirola per squalifica ma recupera D’Ambrosio. Il reparto, nella casella mancante, potrebbe essere riempito da Carboni.

