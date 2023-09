CorSera | Lazio, bilancio chiuso ancora in rosso. Piace Pavlovic del Salisburgo

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio chiude il bilancio al 30 giugno 2023 con un passivo di 29,54 milioni, dopo aver chiuso in perdita anche l’esercizio al 30 giugno 2022 per 17,42 milioni. Si tratta in tutto del quinto esercizio consecutivo in rosso per il club, il cui fatturato è stato di 148,33 milioni (in crescita rispetto ai 135,25 milioni dell’esercizio precedente), mentre i costi si sono attestati a 143,72 milioni (130,23 milioni nel 2021-22). Ora il patrimonio netto della capogruppo si attesta al minimo storico dell’era Lotito (28 milioni). La società tornerà in utile nell’esercizio 2023-24.

Intanto la Lazio, torna a pensare a un difensore per rinforzare la retroguardia. Il club è in contatto con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001. Era a un passo dalla Lazio nel 2019, ma non superò le visite mediche. Su di lui anche Napoli e Juventus.

