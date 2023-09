CorSera | Lazio-Monza, caro prezzi: venduti solo 5 mila biglietti

Come riportato da Il Tempo, organico al completo per la Lazio, incluso Pellegrini. L’ex Juve, infatti, ha partecipato senza problemi alla rifinitura. Dopo l’iniziale preoccupazione per l’infortunio di martedì sera, è probabile che il terzino vada in panchina stasera nella sfida con il Monza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: