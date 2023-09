Il Tempo | Sarri si affida a Immobile

Come riportato da Il Tempo, l’avvio di campionato è stato complicato non solo per la Lazio, ma anche per il suo capitano. Ciro Immobile ha timbrato all’esordio contro il Lecce, ma da allora il gol sembra sfuggirgli, un fatto inusuale per un calciatore abituato a segnare una media di 30 reti a stagione. E stasera contro il Monza all’Olimpico proverà a sbloccarsi.

È evidente che il momento non sia dei migliori. Per questo Maurizio Sarri ha chiesto al gruppo di supportare maggiormente il centravanti della Nazionale. Serve più profondità, sfruttando velocità e istinto del quattro volte capocannoniere della Serie A. Da quando è in biancoceleste, solo in due occasioni Immobile ha avuto un inizio così poco brillante (2018/2019 e 2020/2021). In entrambi i casi, però, è riuscito a sbloccarsi alla quinta giornata.

