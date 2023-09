La Curva Nord ricorda il compleanno di Gabriele Sandri – FOTO

Nei primi minuti della sfida odierna tra Lazio e Monza, giorno in cui ricorre il 42esimo compleanno di Gabriele Sandri, la Curva Nord ha esposto uno striscione in sua memoria, intonando un coro per festeggiare il tifoso biancoceleste tragicamente scomparso anni fa.

