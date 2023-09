Lazio-Monza, Ciurria nel post: “Potevamo avere qualche punto in più in classifica, siamo in credito…”

Al termine della partita di oggi di Lazio-Monza, valevole la 5ª giornata di campionato, Ciurria parla ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole: “Sono contento di essere qui e ce la metterò tutta per riconfermarmi. Ieri ho preso una distorsione, ho avuto un colloquio e ho detto che ovviamente c’ero. Potevamo avere qualche punto in più in classifica, siamo in credito”.

