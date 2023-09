Lazio-Monza, Colpani nel pre: “Potremmo metterli in difficoltà nonostante siano una squadra fortissima…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Monza, Colpani parla ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “100 presenze. Sono arrivato in punta di piedi 3 anni fa. Giocando e facendo esperienza ho alzato il livello. Non mi aspettavo di partire così forte ma mi ero messo in testa di fare questo salto. Spero di andare avanti così”.

Interviene poi anche ai microfoni di SkySport: “Bellissimo raggiungere questo traguardo, sono molto contento. Come mi ero detto l’anno scorso, avrei dovuto fare un salto per me stesso e la squadra. Non abbiamo fatto nulla di diverso nella preparazione, potremmo metterli però in difficoltà nonostante vengano da una Champions e siano una squadra fortissima”.

