Lazio-Monza: le probabili formazioni

Conclusosi il primo turno infrasettimanale di Champions League, il campionato di Serie A si appresta a ripartire. Nella quinta giornata la Lazio di Sarri affronterà il Monza in casa, gara in programma sabato alle ore 20:45. Un match importante, soprattutto per i biancocelesti, che hanno iniziato male il proprio campionato raccogliendo solo 3 punti in quattro giornate. L’unica vittoria arrivata, è stata quella contro il Napoli campione d’Italia, per il resto solo sconfitte. Un dato che desta preoccupazione, visto che non si raccoglievano così pochi pochi punti nei primi quattro turni dalla stagione 2014/2015: in quell’annata, la Lazio era guidata dall’attuale tecnico del Milan Stefano Pioli ed anche in quel caso erano stati conquistati solo tre punti. In quel campionato poi, alla quinta giornata, arrivò un rotondo 4-0 sul Palermo.

Contro il Monza ci si aspetta dunque una ripresa anche per la squadra di Sarri, che viene da uno strepitoso pareggio in Champions League contro l’Atletico, ottenuto all’ultimo minuto con il gol di testa di Ivan Provedel. Proprio il singolare ed emozionante episodio accaduto martedì, può dare fiducia ai biancocelesti che hanno bisogno di ritrovare punti anche in Serie A. Tuttavia, il Monza non è una squadra da sottovalutare, anche se finora i precedenti sorridono ai biancocelesti. La Lazio è infatti l’unica squadra del campionato italiano contro cui gli uomini di Palladino non hanno ancora segnato nemmeno un gol: due vittorie biancocelesti su due gare nello scorso campionato (1-0 all’Olimpico e 2-0 allo U-Power Stadium). Mantenere la porta inviolata anche in questa nuova sfida contro i lombardi sarebbe importante, viste anche le troppe reti subite dalla difesa in questo avvio di stagione (8 tra campionato e Champions).

Inoltre, vincere sabato eviterebbe di subire il secondo ko di fila in casa (l’ultimo contro il Genoa), che con Sarri in panchina non è mai stato collezionato. Le ultime due gare perse consecutivamente all’Olimpico dalla Lazio risalgono al dicembre 2020 con Simone Inzaghi alla guida.

