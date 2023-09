Lazio-Monza, Pellegrini nel post partita: “Dobbiamo trovare una soluzione”

Nel post partita di Lazio–Monza, il giocatore biancoceleste Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non va bene questo pareggio, soprattutto perchè sono 4 punti in cinque partite e siamo in casa nostra. Se vogliamo essere una squadra da Champions non basta dimostrarlo solo nella notte di martedì. Dobbiamo ricordarci che la Champions ce la siamo guadagnata lo scorso anno con il campionato.

Il mister ci parlerà. Le sensazioni del primo tempo sono state positive, ma dobbiamo chiudere prima le partite: 1 a 0 è un risultato troppo corto per accontentarsi. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma con molte imprecisioni, dobbiamo cercare di capire quale possa essere il problema e risolverlo: non c’è più tempo. Il Torino può essere uno stimolo per ripartire, ma dobbiamo stimolarci da soli; dobbiamo e vogliamo essere una squadra importante.

Io sto bene, le sensazioni di martedì non erano state positive: mi porto dietro qualche acciacco. È normale che la volontà di dare una mano alla squadra ci sia, ma devo essere il primo a parlarne se non sono al 100%. Siamo una squadra che va all’arrembaggio che al mister non piace lo squilibrio o concedere ripartenze. Era importante non perderla. Dobbiamo trovare l’ago della bilancia, rischiare qualcosa in più senza essere così vulnerabili dietro”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: