MOVIOLA – Giusto il rigore su Zaccagni

Quest’oggi allo Stadio Olimpico è andata in scena la gara tra Lazio e Monza, arbitrata da Abisso della sezione di Palermo. L’arbitraggio non è stato oggetto di situazioni eclatanti: giusto nel primo tempo assegnare il calcio di rigore ai biancocelesti con Ciurria che ha atterrato in area in modo irregolare Mattia Zaccagni. Nel primo tempo l’arbitro ha poi ammonito, giustamente, il difensore Armando Izzo e l’attaccante Dany Mota per un fallo su Isaksen. Il secondo tempo si sviluppa sulla falsa riga del primo per quanto riguarda l’arbitraggio: nessun evento degno di nota e nessun ammonizione. Qualche protesta per un possibile fallo del portiere Di Gregorio su Immobile, ma il tocco non è stato falloso.

