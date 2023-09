PRIMAVERA 1| La Lazio attende il Sassuolo al Fersini dopo la sfida di Youth League

Martedì l’esordio in Youth League, non del tutto amaro come il risultato può lasciar presupporre, e oggi il ritorno in campo al Fersini contro il Sassuolo: la Lazio di Sanderra è chiamata ora a reagire anche a livello di risultati, non basta la buona prova proposta contro l’Atletico Madrid Juvenil A allenata da Fernando Torres. Una partita che lascia sensazioni positive ma a cui bisognerà dare continuità. D’altronde il mister Sanderra e il portiere Renzetti, il migliore in campo proprio nell’esordio in Youth league, non hanno avuto dubbi sul fatto che le gare europee potranno aiutare anche per l’approccio in campionato nonostante l’inevitabile vicinanza tra le gare.

La Lazio – I biancocelesti arrivano, dunque, bene alla sfida contro il Sassuolo in programma alle 11 di oggi al Fersini. Una gara che vedrà la presenza di elementi che non potevano giocare la Youth League, quale ad esempio Diego Gonzalez, e una continuità di formazione con quanto si è visto nelle ultime gare proprio di campionato, che hanno visto i biancocelesti collezionare 4 punti. Un buon bottino per una squadra neopromossa che, proseguendo su questa strada, potrebbe ambire a una salvezza tranquilla. Il mister Sanderra sta dando molta continuità alla crescita avuta la passata stagione e continuerà su questa strada. L’impegno della Youth League, a livello di squadra, sarà importante anche per u una maggiore responsabilizzazione. La squadra vista a Lecce ha tenuto bene il campo, non rischiando molto e cercando anche delle soluzioni offensive che, però, non hanno colto impreparati gli avversari. Contro il Sassu0lo ci si aspetta un approccio simile alle ultime gare, in cui la squadra cercherà di andare a pressare e attaccare gli avversari alti.

Il Sassuolo – Contro i biancocelesti si troveranno una squadra che ha collezionati gli stessi punti, 4, e che cercherà riscatto dopo il solo punto conquistato nelle ultime due giornate e la sconfitta nell’ultima partita contro il Milan in casa per 0-2. Lo scorso anno i neroverdi hanno fatto una buona stagione portandosi a casa il quarto posto in classifica davanti a squadre come Juve, Roma e Inter. Quest’anno, così come il Lecce, il Sassuolo ha cambiato diversi giocatori, motivo per cui sono ancora alla ricerca di una quadra importante e la reazione che cercheranno dopo le ultime gare potrebbe impensierire i biancocelesti. Per questo la Lazio dovrà stare attenti ai neroverdi controllando le loro avanzate con una difesa che oramai ha assunto una propria fisionomia divenendo uno dei punti forti della squadra.

