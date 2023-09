LIVE- PRIMAVERA 1 | Lazio-Sassuolo 1-0: Dutu allo scadere, i biancocelesti la portano a casa

90’+5 – Triplice fischio. I biancocelesti la portano a casa.

90’+5 – GOL DELLA LAZIO ALLO SCADEREEEEE. Dopo tantissimi tentativi i biancocelesti la portano a casa! Per i biancocelesti ha timbrato Dutu.

90′ – Concessi 5 minuti di recupero. Nazzaro prende il posto di Bordon.

88′ – Ruggeri vicinissimo al vantaggio ma il colpo di testa da calcio d’angolo termina di poco al lato.

86′ – Grandissima occasione per i biancocelesti con Bordon che a due passi non riesce a buttarla nella porta su un crosso di Milani.

79′ – Giallo per Bedini che ha fermato un avversario in fase di ripartenza. Nel frattempo Sulejmani esce per Cappelli. Gonzalez spostato nel ruolo di prima punta.

73′ Altra occasione in aerea per i biancocelesti che vanno vicini al gol ma l’arbitro ferma tutto.

72′ – Ci prova Gonzalez con un tiro sul primo palo ma il portiere è attento

70′ – Ci prova Yordanov con un tiro dal limite dopo un calcio d’angolo ma la palla termina di poco alta.

69′ – Ammonito Loeffen per un fallo su Di Tommaso

67′ – Napolitano lascia il campo per Yordanov

61′ – Secondo giallo per Falasca del Sassuolo, che lascia così il Sassuolo in 10

53′ – Magro trattiene la punizione del Sassuolo

51′ – Grande occasione per la Lazio con Napolitano che in scivolata non prende bene il pallone.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45’+2 – Termina il primo tempo. Squadre negli spogliatoi

45′ – Ammonizione per Cannavaro del Sassuolo

43′ – Altra grande occasione per Russo che, di testa, sfiora il palo e manda la palla sul fondo.

39′ – Grandissima occasione per il Sassuolo: un rigore in movimento sbagliato dall’attaccante Flavio Russo, che poco doo ci riprova da posizione più defilata trovando, però, il portiere.

34′ – Grande occasione per Di Tommaso che controlla all’interno dell’area di rigore ma non riesce a sorprendere il portiere avversario.

28′ – Serie di 3 calci d’angolo per i biancocelesti: nessun pericolo da segnalare per i neroverdi.

24′ Doppia ammonizione: dopo esser andati faccia a faccia Gonzalez e Leone sono stati ammoniti

22′ – Grande occasione per la Lazio che con Serra colpisce un palo. I biancocelesti hanno iniziato ad attaccare.

18′ – Prima vera occasione anche per la Lazio: Gonzalez si libera bene sulla destra ma il suo pallone in area non viene colto da nessuno.

15′ – Brutta palla persa da Serra che rischia di servire su un piatto d’argento il contropiede al Sassuolo che spreca, però, al lato con Baldari.

11′ – Cartellino giallo per Falasca del Sassuolo: si tratta del primo ammonito del match

8′ – Altro colpo di testa da parte di Seminari che termina di poco fuori dalla porta biancoceleste. Seconda occasione nel giro di pochi minuti per i neroverdi.

5′ – Prima occasione per il Sassuolo con Seminari che non riesce a chiudere di testo un cross in area: palla al lato di poco.

1′ – Fischio d’inizio

La Lazio Primavera scenderà in campo alle ore 11.00 presso il centro sportivo di Formello, nella sfida valida per la quarta giornata del campionato di Primavera 1 TIM, stagione 2023/2024, affrontando il Sassuolo, reduce dalla qualificazione ai playoff della competizione per la prima volta nella loro storia.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano;. Serra, Sulejmani, Gonzalez

All. Stefano Sanderra

SASSUOLO: Scacchetti, Loeffen, Russo, Leone, Baldari, Seminari, Knezovic, Cannavaro, Lipani, Falasca, Parlato

All. Emiliano Bigica

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: