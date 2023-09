PRIMAVERA 1| Lazio-Sassuolo, le pagelle: Dutu da sogno: gol allo scadere e coppia d’acciaio con Ruggeri

Magro 6,5 – Pochi squilli nella porta dei biancocelesti, ma lì dove la palla è indirizzata in porta lui risponde presente. Mostra una buona dose di sicurezza tra i pali.

Bedini 6 – Qualche timida avanzata ma che non sortisce alcun effetto: meglio in fase difensiva, dove la copertura è comunque sempre buona.

Dutu 8 – Altra ottima prova del centrale, attento sia nelle uscite che nei movimenti. Si impone mostrando la sua superiorità e all’ultimo secondo riesce a insaccare dopo molti tentativi da parte di tutta la squadra. Una partita da sogno.

Ruggeri 6,5 – Da subito attento nelle chiusure e negli anticipi nei confronti degli avversari: con Dutu uno dei veri punti di forza della formazione di Sanderra. Unica sbavatura della gara nel secondo tempo in cui ha rischiato un pasticcio insieme al portiere, che ha poi subito fallo.

Milani 7 – Difende quando serve ma attacca anche molto nella situazione di superiorità numerica. I suoi cross sono spesso velenosi ma in nessuno di questi si riesce ad affondare il colpo.

Di Tommaso 6,5 – Bravo a smistare il gioco e a proporsi anche in fase offensiva. Va vicino al gol nel primo tempo e nel secondo ci prova creando superiorità al limite dell’area.

Bordon 6 – Ottimo collante tra difesa e resto della squadra: il mediano è sicuro nelle uscite e il lavoro sporco lo fa suo senza problemi. Spreca a pochi passi un’occasione d’oro per il vantaggio. Dal 90′ Nazzaro SV

Napolitano 6 – Non brilla in una giornata difficile per la gestione del pallone sulla trequarti. Tuttavia, in fase difensiva il suo apporto è importante. Dal 67′ Yordanov 6 – Entra bene in partita creandosi due occasioni nel giro di pochi minuti ma non riesce ad incidere.

Serra 6 – Lezioso in qualche circostanza: rischia di regalare un contropiede importante al Sassuolo perdendo palla nei primi minuti. Ma poi si fa perdonare proponendosi come un pedina importante per la fase offensiva dei biancocelesti.

Sulejmani 6 – Il lavoro di sponda che la punta propone nello scacchiere di Sanderra quest’oggi non riesce bene, complice anche il buon piazzamento in difesa da parte della linea difensiva del Sassuolo. Dal 79′ Cappelli SV

Gonzalez 6 – Lo spunto non gli manca ma non è ancora il giocatore della passata stagione e si vede: spesso non si capisce coi suoi compagni di fascia e la leggerezza nelle sue giocate non gli permettono di rendere al meglio e i nervi i campi si leggono anche dalle sue reazioni che, inoltre, gli portano un cartellino giallo. Non incide nemmeno nella posizione di prima punta. Lo salva l’aver propiziato il gol.

All. Sanderra 6,5 – Sudata, ma la porta a casa. Biancocelesti messi bene in campo e dopo un inizio di sofferenza la Lazio ha il controllo del gioco, aumentato con la superiorità numerica. Tre punti importantissimi.

