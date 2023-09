Primavera 1 | Lazio-Sassuolo, Sanderra: “Partita difficile, non riusciamo a concretizzare. Dedichiamo la vittoria a Balde”

Al termine del match tra Lazio e Sassuolo, vinto dai biancocelesti all’ultimo secondo con un gol di Dutu, ha parlato in zona mista Mister Sanderra. Queste le sue parole:

“E’ stata una partita difficile, come tutte queste in Primavera 1. Il Sassuolo è veramente una squadra importante e individualmente molto forte, siamo riusciti a sopperire a questo con un grande lavoro del collettivo di squadra, con una grande volontà. Ci è girato qualche episodio a favore, però girano quando c’è grande determinazione nel farli accadere. Siamo contenti per il risultato, la natura della prestazione è migliorata anche dal punto di vista tattico, ci aspetta ancora un grande lavoro da fare però anche oggi si è vista una base di mentalità.

Lo sappiamo e lo dicono anche i numeri che non riusciamo a concretizzare, non abbiamo il gol facile adesso. Ho fiducia che lavorando ancora di più e facendo esaltare la qualità di qualche singolo nell’ambito del collettivo si riesca a sopperire a questa cosa. Sono ancora pochi i gol, è un margine di miglioramento che sicuramente dobbiamo avere. C’è comunque una solidità di squadra e questo è importante, i ragazzi davanti stanno giocando bene ma ora col crescere delle prestazioni si potrà fare meglio.

L’infortunio di Serra? In effetti non abbiamo ancora visto bene, ma sono contento di lui, ha fatto una bella partita e spero non sia niente di grave. Dobbiamo sopperire ad assenze importanti, dedichiamo la vittoria a Balde, un giocatore che ha avuto un infortunio grave che ci manca, ci mancano i suoi guizzi davanti.

La prestazione con l’Atletico è stata buona, abbiamo però incontrato una squadra molto solida e il confronto è stato migliorativo per noi, abbiamo tratto molti spunti di riflessione guardando loro. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche con grande umiltà e non guardare la classifica perché non dice niente, sono le prime partite. L’obiettivo è sempre quello della permanenza in categoria e toglierci più soddisfazioni possibili come quella di oggi.”

