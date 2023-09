SERIE A | Lazio-Monza, le formazioni ufficiali

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Monza, mister Sarri parla ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole:

“C’è un rischio perché noi vogliamo risalire la classifica, sarà impossibile farlo in poche partite. Non dobbiamo comunque farci prendere dall’ansia per ogni risultato negativo. Oggi giocherà Guendouzi che ci può dare energia, é dinamico. Isaksen invece é un libro da scrivere… é un ragazzo in pieno ambientamento. Immobile ci si stupisce che abbia giocato qualche partita senza segnare, ma è successo a tutti. Hanno anche criticato Haaland l’anno scorso perchè per molte partite non aveva segnato… poi a fine campionato ha fatto 50 gol”.

