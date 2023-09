FORMELLO – Lavoro di scarico e allenamento punitivo. Sarri annulla il giorno di riposo

Lotito nello spogliatoio dell’Olimpico e Sarri in quello di Formello. La Lazio è troppo brutta e così non può andare avanti, la prima decisione è l’annullamento della giornata di riposo di domani con la squadra che dovrà scendere regolarmente in campo. Una punizione che non è la soluzione ai problemi ma il tecnico vuole avere un faccia a faccia quotidiano con i giocatori, vuole capire il motivo di questo orribile inizio di campionato. Serve una presa comune di responsabilità senza far scattare la caccia al colpevole, l’allenatore deve trovare degli accorgimenti anche rinunciando a qualcosa del suo credo calcistico in questo momento e i giocatori devono tirare fuori un pò di orgoglio e cattiveria per evitare che la stagione prosegua su questo binario. Da qua la decisione quindi di tornare in campo domani mattina per preparare la sfida contro il Torino di mercoledì sera all’Olimpico. Stamattina invece solo lavoro di scarico per chi ha giocatori ieri mentre il resto del gruppo era sul terreno di gioco per delle esercitazioni tecniche.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: