Il Tempo | Mercato Lazio, occhi puntati su Pavlovic e Artur

Voci di mercato, neanche l’inizio della stagione le ha messe a tacere. La Lazio, che finora in questa stagione non ha mai mantenuto la propria rete inviolata, sta pensando di aggiungere un elemento per rafforzare la sua difesa. Dall’estero infatti sono sicuri che la società di Lotito abbia avviato trattative con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic, promettente difensore serbo classe 2001. Il centrale aveva era già stato vicino al un trasferimento alla Lazio nel 2019, ma le visite mediche non erano andate a buon fine. A spiegare cosa andò storto fu il dottor Pulcini, che poco dopo dichiarò: “In quel momento non era idoneo, non potevo dargli l’idoneità sportiva perché presentava delle anomalie che mi facevano sospettare qualcosa di grave. È un ottimo calciatore, ma in quel periodo aveva delle situazioni che potevano ripercuotersi sullo stato di salute generale. Magari ora ha risolto quei problemi”. Ora, oltre alla Lazio, sulle orme di Pavlovic ci sono anche Napoli e Juventus, che sembrano puntare sul giovane talento difensivo.

Non solo per la difesa, ci sono rumors che riguardano anche il reparto offensivo. A quanto pare infatti i biancocelesti avrebbero messo nel mirino un altro brasiliano per rinforzare l’attacco: si tratta di Artur, giovane talento del Palmeiras che ben si sta comportando in Brasile e in Copa America. Classe ’98, è un’ala destra di piede sinistro che può giocare anche da trequartista o da seconda punta. Ha una grande tecnica, velocità e senso del gol. Quest’anno ha segato cinque reti e due assist in 21 sfide di A, oltre a 5 gol in 10 partite di Copa Libertadores, dove ha contribuito al raggiungimento della semifinale. Artur è arrivato nel Palmeiras a marzo di quest’anno dal Bragantino. Il club ha pagato 8 milioni di euro per acquistarlo e ora lo valuta il doppio. La Lazio potrebbe esser disposta a uno sforzo economico per portarlo a Roma offrendogli un contratto di cinque anni. La trattativa è, tuttavia, ancora in fase preliminare. Ma Sarri, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già espresso il suo gradimento. La certezza è che prima di andare su altri profili la società vuole capire il potenziale di Castellanos, per il quale sono stati spesi quasi 20 milioni di euro.

Lo riporta Il Tempo.

