Camera ardente Giorgio Napolitano: presenti Provedel, Romagnoli, Lotito e Fabiani

Quest’oggi in Campidoglio è stata allestita la camera ardente per Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, scomparso lo scorso 22 novembre. Presente anche una parte di Lazio: quest’oggi si sono infatti recati in Campidoglio Lotito, Provedel, Romagnoli e il ds Fabiani.

“Con affetto e profonda commozione” il messaggio lasciato dal presidente della Lazio. “Grazie di tutto“, invece, quello di Alessio Romagnoli.

