FORMELLO – Allenamento punitivo ma non troppo, i big rimangono in palestra

La vigilia tanto attesa è finalmente arrivata. Dopo due anni di inseguimento la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a fare il suo ritorno in Champions League mettendo da parte un inizio di stagione avaro di soddisfazioni. Non ci saranno rivoluzioni ma qualche accorgimento è in arrivo partendo dal centrocampo dove Matteo Guendouzi è pronto per il debutto dal primo minuto in maglia biancoceleste. Il francese prenderà il posto di Kamada che quindi partirà dalla panchina con la conferma di Danilo Cataldi in cabina di regia e Luis Alberto, il grande atteso per la serata di domani. Lo spagnolo si sta dimostrando l’anima di questa squadra e contro i suoi connazionali può essere il palcoscenico ideale. Davanti nessun cambio con Felipe Anderson e Mattia Zaccagni ai lati di capitan Ciro Immobile mentre in difesa un ballottaggio è aperto fra Casale e Patric. Il centrale spagnolo è favorito per scendere in campo visto il momento di forma non perfetto dell’ex Verona, utile per il suo dinamismo contro Morata e Griezmann così come in fase di impostazione. Con l’ex Barcellona ci sarà Alessio Romagnoli con le fasce affidate ancora a Marusic e Hysaj davanti Ivan Provedel.

