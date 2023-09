Il Tempo | Lazio, da oggi in vendita i biglietti per Glasgow

Da oggi alle 16 saranno in vendita i biglietti per la trasferta di Champions League contro il Celtic, in programma il 4 ottobre alle 20 locali. A comunicarlo è stata la società sul proprio sito: «La vendita – solo on line tramite il sito Vivaticket – chiuderà alle 09:00 di lunedì 2 ottobre. Il sistema emetterà un voucher personalizzato con il quale si potrà successivamente ritirare il biglietto di ingresso stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell’acquisto». I prezzi vanno dai 66 ai 69 euro. Il Tempo

