Il Tempo | Sarri non ci sta: annullato il giorno libero

Dopo il deludente pareggio contro il Monza, la Lazio si trova a dover affrontare una serie di riflessioni. La squadra, che aveva iniziato la stagione con ben altre ambizioni, si ritrova ora a gestire un periodo di profonda difficoltà. Anche per questo motivo Sarri ha scelto di intervenire con decisione, modificando il programma di allenamento settimanale. Nonostante fosse previsto un giorno di stop, il tecnico ha deciso di convocare la rosa a Formello per una sessione straordinaria. Niente riposo, niente recupero. Tutti subito in campo. Un chiaro segnale dell’allenatore: è il momento di reagire, di mostrare carattere e voglia. Basta passi falsi, la Lazio non se li può più permettere, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. Il calendario non offre tregua e Sarri lo sa bene. La prossima sfida contro il Torino rappresenta un crocevia fondamentale della stagione. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni biancocelesti, mentre un altro risultato negativo potrebbe creare ulteriori tensioni nell’ambiente. Non solo. Se non dovesse arrivare la reazione sperata, Lotito potrebbe prendere in considerazione l’opzione ritiro fino alla successiva partita, in programma sabato sera contro il Milan a San Siro. Sarri vuole che la squadra ritrovi la giusta mentalità, quella che l’ha contraddistinta nella scorsa stagione. Se lo aspetta il tecnico, se lo aspetta ancor di più la dirigenza, fortemente infastidita dall’atteggiamento di questo avvio di campionato. Il Tempo/Daniele Rocca

