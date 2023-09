FORMELLO – Duello a tre in regia e dubbio Zac-Pedro, tornano dal 1′ Kamada e Felipe Anderson

Vigilia della sfida contro il Torino per la Lazio reduce dal pareggio interno contro il Monza. Maurizio Sarri deve fare i conti con una serie di giocatori che non sono al top della forma come Alessio Romagnoli, Patric e Mattia Zaccagni. L’unico che potrebbe rimanere a riposo è il difensore ex Milan visti i prossimi impegni proprio contro i rossoneri e il Celtic in Champions League. Il sacrificio sarà quindi chiesto alla spagnolo che si muoverà insieme a Nicolò Casale al centro della retroguardia a protezione di Provedel. Sulla corsia destra straordinari per Marusic mentre sulla fascia mancina tocca a Luca Pellegrini che è in vantaggio su Hysaj. Altro ballottaggio riguarda la mediana con Matias Vecino che al momento è favorito sia su Cataldi che su Rovella. L’uruguiano porta centimetri ed esperienza in una gara delicata lasciando il compito di impostare l’azione offensiva a Kamada e Luis Alberto. Torna dal primo minuto Felipe Anderson con Ciro Immobile alla ricerca del terzo gol in campionato. Sulla sinistra il dubbio è fra Zaccagni e Pedro con il primo che al momento è favorito sullo spagnolo.

