Lazio-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita

Domani mercoledì 27 settembre andrà in scena il match Lazio-Torino alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Come riporta romatoday.it, gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la sfida valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Di seguito le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Vecino, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All.: Juric

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: