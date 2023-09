PAGELLE| Cappelli il più pericoloso, Yordanov la chiude. Ottimo ingresso per Napolitano

Renzetti 6,5 – Chiamato poche volte in causa, ma è sempre pronto. Bravo nelle uscite in anticipo.

Serra 6,5 – Non corre rischi sulla destra e cerca anche di farsi vedere in fase offensiva tramite delle buone avanzate e la conclusione dal limite nel secondo tempo.

Dutu 6 – Inamovibile nello scacchiere di Sanderra: ottima prestazione anche oggi, in cui i rischi corsi sono ridotti al minimo.

Petta 6 – Sostituisce bene e con pochi rischi il Capitano Ruggeri, seguendo con attenzione i movimenti ed entrando in sintonia con il compagno di reparto Dutu. Dal 56′ Ruggeri 6 – Entra in una fase di gara tranquilla: la gestisce bene

Marini 6 – Buona prova in mezzo al campo: evitabile l’ammonizione a un quarto d’ora dal termine della gara.

Nazzaro 6,5 – Buona prova per il centrocampista centrale che concentra la sua prova nella circolazione della palla.

Yordanov 7,5 – Dopo una buona gara giocata il centrocampista trova anche un gol nel secondo tempo dopo una buona azione di Napolitano. Ottima la sua prova.

Bigotti 6,5 – Partita di contenimento: buona la sua partecipazione al giro palla dei biancocelesti e bravo anche a proporsi dal limite per qualche conclusione. Dal 69′ Napolitano 7 – Entra bene in partita creando superiorità numerica in area e cercando lo spunto, sia da destra che da sinistra, per poi trovare l’assist per Yordanov poco dopo. La sua gara continua su questa striscia fino al fischio finale.

Cappelli 8– Nemmeno il momento di entrare in gara che si fa subito trovare attento sul secondo palo a spingere in rete la palla dell’1-0 dopo neanche 120 secondi. Rimane, poi, una risorsa importante con i suoi inserimenti. E’ il più pericoloso dei suoi. Ci prova altre volte ma senza trovare il gol. Dall’87 Tredicine Sv

Zazza 6 – Qualche spunto non gli manca anche se non riesce ad affondare mai il colpo. Dal 56′ Farcomeni 6,5 – Buono l’ingresso in campo dell’esterno offensivo che con rapidità si libera in diverse occasioni crossando buoni palloni in mezzo e portando i biancocelesti vicini al gol.

Urbano 6 – Esordio dal primo minuto per il classe 2007: un buon posizionamento in campo ma poco di concreto a livello di occasioni. Dal 56′ Sulejmani 6 – Buono il lavoro di sponda per la punta biancoceleste che tiene alti i suoi.

All. Sanderra 7 – Molti cambi di formazione ma a non cambiare è la sostanza: una buona prova dei biancocelesti che hanno gestito bene e con continuità tra primo e secondo tempo la partita.

