LIVE| Primavera Tim Cup, Lazio-Cosenza 1-0: Cappelli la sblocca subito

18′ – Grande occasione per Cappelli sempre sul secondo palo. Il suo tocco, però, termina di poco al lato.

2′ – PRONTI VIA E LAZIO IN VANTAGGIO. Bravo Cappelli a cogliere un tap in sul secondo palo insaccando alla prima vera occasione.

1′ – Partiti!

Alle 11.00 al Ferisini ci sarà il fischio d’inizio di Lazio-Cosenza, gara valida per la Primavera Tim Cup. Queste le formazioni scelte dai due tecnici:

LAZIO – Renzetti, Petta, Yordanov, Dutu, Serra, Bigotti, Marini, Cappelli, Urbano, Zazza, Nazzaro A disp.: Martinelli, Bordon, Milani, Napolitano, Ruggeri, Tredicine, Sulejmani, Ferrari, Marinaj, Gelli, Farcomeni All.: Stefano Sanderra.

COSENZA – Castelnuovo, Bonofiglio, De Salvo, Occhiuto, Contiero, Bellotti, Armari, Di Porto, Musella, Touadi, Violante A disp.: Sicilia, Zilli, Klavins, Barone, Mammolito, Attanasio, Basile, Federico, Essengue, Pignataro All.: Antonio Gatto.

