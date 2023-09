Primo derby di mister Sarri: la società e Milinkovic celebrano la ricorrenza sui social- FOTO

Il sito ufficiale della società ha pubblicato il video del primo derby del mister Sarri del 26 settembre 2021, in cui il Sergente ha trionfato con un grande gol. L’ex biancoceleste ha infatti ripubblicato nelle sue storie il video della società Lazio che, come descrizione in omaggio di Sarri, recita: “26.09.2021 Il primo derby del Comandante: un autentico TRIONFO”.

Di seguito il link del post: https://www.instagram.com/p/CxqCegCK13r/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: