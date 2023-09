Vecino: “Torino una squadra difficile, importanti i duelli perché sono una squadra fisica…”

A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Torino, ai microfoni di Lazio Style Channel, è stato intervistato Matias Vecino. Queste le sue parole:

“Si deve analizzare bene il problema e poi andare a metterci mano ma sempre con la testa e la tranquillità perché siamo all’inizio e abbiamo tempo di risolvere la situazione. Domani abbiamo un’opportunità. Dobbiamo ritrovarci come gruppo e come squadra con la solidità che ci ha contraddistinto l’anno scorso. Si parla sempre e si cerca di tenere alta la concentrazione. Il Torino sappiamo che é una squadra difficile, lo dimostra ogni anno. L’anno scorso ci hanno messo in difficoltà, saranno importanti i duelli perché loro sono una squadra fisica. Ho fatto tanti ruoli nella mia carriera, adesso mi sento meglio in difesa ma il mister sa che sono a disposizione anche da mezz’ala… l’importante é che la Lazio vinca. Guardando i numeri sono tanti anni che sono qui, fa piacere perché sono partito nel 2013 e non mi immaginavo tutte queste presenze in squadre così importanti. Sono contento e spero di farne altre”.

