6° SERIE A | LIVE LAZIO-TORINO

Allo stadio Olimpico è tutto pronto per Lazio-Torino. A pochi minuti dal fischio d’inizio ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: “L’ansia da prestazione non l’abbiamo, da risultato sì. La prima è quella che conta, non dobbiamo farci prendere dal nervosismo. Abbiamo parlato con i ragazzi per capire se c’è qualcosa o meno che ha causato questa situazione. In questo momento il primo obiettivo è trovare solidità. Il Torino quando fa il Torino mette tutti in difficoltà, è tra le squadre più forti del campionato. Dobbiamo muovere la palla veloci, sennò subiremo la loro aggressività”

