CorSera | Sarri 82 panchine in A: entra nella top ten

Come riportato dal Corriere della Sera, il Torino è l’unica squadra che Sarri non ha mai battuto in entrambi i precedenti campionati: 3 pareggi e una sconfitta il bilancio. L’altro tabù è il Lecce, un pari e 2 ko compreso quello del 20 agosto, ma i pugliesi non erano in A nel 2021-22. In assoluto la Lazio non supera i granata dal rocambolesco 4-3 in trasferta del 1° novembre 2020, col rigore di Immobile al 95’ e il gol di Caicedo al 98’.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: