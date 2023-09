GdS | Contro la Lazio Juric rilancia Sanabria

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro le difese a quattro Juric ha l’abitudine di rimodellare il Toro dal sistema con il doppio trequartista al doppio attaccante: lo fa avanzando il trequartista di sinistra, collocandolo in linea con il centravanti. L’indizio che questa sera presenterà un Toro a due punte lo aveva lanciato a caldo nelle ultime dichiarazioni «Contro le squadre che si difendono a quattro, ci mettiamo sempre con il trequartista di sinistra che si alza, largo, in linea con la punta: adesso, vista della Lazio, noi dello staff dobbiamo fare le scelte giuste…».

La sensazione è che tra qualche ora possa fare un ampio turnover in attacco, presentando la novità di Sanabria nell’ultima linea accanto a Karamoh con Zapata dalla panchina, preservato dopo i 90 minuti di domenica. «Tonny deve essere una risorsa», le sue ultime parole su Sanabria.

