Il Messaggero | Lazio, cercasi leader disperatamente. Testa a testa Rovella-Vecino per la regia

Come riportato da Il Messaggero, nei colloqui di questi giorni a Formello Sarri ha cercato di spronare le personalità più spiccate a venire fuori per dare carattere a questo gruppo. Per la sfida di stasera contro il Torino, Vecino risulta essere in pole ma anche Rovella è tornato al 100%: ieri nella testa del tecnico biancoceleste il giocatore avrebbe effettuato il sorpasso definitivo per il debutto dal 1′. Oggi lo scopriremo.

