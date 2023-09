La Repubblica | Ecco il tabù Torino. Lotito scuote i suoi: “Basta egoismi”

Come riportato da La Repubblica, la Lazio non batte i granata all’Olimpico dal 2019. La squadra di Juric ha sempre messo in grande difficoltà i biancocelesti: nelle ultime 4 gare, tre pareggi e una sconfitta. Un tabù che non sarà facile esorcizzare nella sfida di stasera, in cui previsti poco più di 35 mila spettatori.

Ieri sono rimasti tutti a dormire a Formello, ritiro obbligatorio perché serve la massima concentrazione. E, di nuovo, Claudio Lotito è stato perentorio: «Io sono come un padre di famiglia. L’obiettivo deve essere comune, quindi se qualcuno ritiene che si possa fare per conto proprio, pensando al proprio interesse personale e non a quello della Lazio, allora interviene il presidente della squadra». Sembra che il discorso non sia riferito a un calciatore in particolare, ma vada interpretato come un monito allo spogliatoio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: