Lazio-Torino, Casale nel pre: “Il Torino mette in difficoltà tutti, bisogna ritrovare noi stessi…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Torino, Casale parla ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: “Dobbiamo superare questo momento tutti quanti insieme. Ci siamo confrontati tanto in questi giorni, dobbiamo ritrovare la prestazione che sta mancando ultimamente. Poi i risultati arriveranno. Abbiamo fatto molti video per vedere cosa non é andato in queste partite… dobbiamo stare tranquilli e ritrovare la solidità dell’anno scorso. Il Torino é una squadra che mette in difficolta tutti con il loro gioco, abbiamo analizzato la situazione e bisogna fare le cose più semplici possibili per ritrovare noi stessi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: