Lazio-Torino, Juric nel post partita: “Oggi ho visto poca cattiveria agonistica”

Terminata la gara giocata quest’oggi allo Stadio Olimpico tra Lazio e Torino l’allenatore degli ospiti Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“La partita è stata preparata bene. Penso che non abbiamo concesso nulla alla Lazio e abbiamo avuto occasioni in cui essere pericolosi, nel secondo tempo dovevamo continuare così aumentando lo spessore delle giocate in attacco. Abbiamo preso gol al primo tiro e la storia è cambiato. Abbiamo perso anche Buongiorno, un giocatore importantissimo. Non ci voleva, prendere gol così al 60esimo dispiace. Mancava un po’ di energia sportiva, chiamiamola così, e non abbiamo fatto bene.

Non abbiamo fatto la partita come le altre dove pressavamo, andavamo da una parte all’altra e loro si muovevano tanto. Poi da una parte devi accelerare dando un senso al possesso, ma non lo abbiamo fatto a sufficienza e non ci siamo mossi con i cambi. Quando trovi il buco lo devi sfruttare ma così non abbiamo fatto.

Buongiorno sapremo domani, ma sensazioni non sono positive. Abbiamo speso tantissimo contro la Roma, partita solida, organizzazioni e passaggi giusti ma mancava quella cattiveria agonistica che avevamo altre volte che ti porta ad avere qualcosa in più. Oggi ho visto questa cosa.

Non sono deluso dagli attaccanti, siamo arrivati all’Olimpico facendo la partita per 60 minuti non subendo tiri. Poi se si pensa che dobbiamo fare gol è sbagliato. Non ci soddisfa la gara, ma Sanabria per me ha fatto bene. Zapata invece ha speso tantissima con la Roma e oggi sembrava meno lucido, non faceva da tempo 90 minuti.

Opposto per Ricci e Sanabria alla Lazio? Non mi oppongo mai alle cessioni e la società lo sa bene. Bellanova, mi piace molto, sta crescendo, anche oggi ha fatto belle cose. Deve alzare l’attenzione ma sono soddisfatto. Sia Lazaro che Vojvoda possono invece fare meglio. Poi abbiamo Soppy che deve crescere bene ma ci può dare una mano”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: