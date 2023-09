Lazio-Torino: le probabili formazioni

Si conclude la prima sfida di questa nuova giornata di Serie A tra Juventus e Lecce con il risultato di 1-0. In gol per i bianconeri Milik, che permette alla squadra di Allegri di portarsi a quota 13 in seconda posizione. Il Lecce invece con la sconfitta odierna ferma la sua striscia positiva e rimane a 11 in quarta posizione.

