Lazio-Torino, Rovella nel post: “Non vedevo l’ora, giocare qua è sempre stato un sogno”

Al termina del match tra Lazio e a Torino, vinto dai biancocelesti per 2-0, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

Queste le sue parole:

“Non era facile, è un primo passo, non vedevo l’ora. Il Torino è una delle squadre più forti, difficili da affrontare, poi nell’uno contro uno, giocano a uomo , per noi centrocampisti è difficilie ricevere pallone. Giocare qua è sempre stato un sogno, con Luis Alberto che l’ho sempre ritenuto fortissimo e anche Vecino che è un giocatore di alto livello. Vittoria di svolta? Deve esserlo, ripartiamo da qui e ora andiamo a Milano a fare un’altra grande partita. Quanto l’ho aspettata? Un’emozione, non pensavo di giocare titolare, è stata una sopresa, ero molto felice, ero molto gasato, difficile si faccia male. E’ stata una buona partita. E’ soltanto un punto di partenza, spero di gicoare più partite possibili qui alla Lazio.”

