Lazio-Torino, Sarri alla ricerca del primo successo con i granata

In serata la Lazio ospiterà all’Olimpico il Torino di Ivan Juric, in una gara delicata per un gruppo che al momento ha raccolto solo quattro punti in classifica nelle prime cinque uscite stagionali. A seguito del deludente pareggio casalingo arrivato con il Monza, i biancocelesti hanno il dovere di sovvertire un inizio che con il passare delle giornate diventa sempre più insostenibile, chiaramente tenendo conto dell’obiettivo Champions League. Le concorrenti sono tante, e il rendimento attuale non consente neanche di ipotizzare una seria competizione per i primi quattro posti.

Con il match di stasera si assisterà al primo dei pochi turni settimanali che ci saranno nel corso di questa stagione. Durante lo scorso anno spesso la partita in mezzo alla settimana preoccupava l’ambiente, soprattutto facendo riferimento ad una rosa non all’altezza per sostenere le tre competizioni. Andando a ripercorrere il bilancio della Lazio nei turni infrasettimanali in Serie A, la stagione 2022-2023 ha mostrato un rendimento equilibrato in termini di risultati ottenuti. Il primo match fu quello giocato il 31 agosto a Genova contro la Sampdoria poi retrocessa: la Lazio non riuscì a conservare il vantaggio firmato da Immobile, subendo in pieno recupero il pareggio di Gabbiadini. In occasione del secondo turno infrasettimanale, la Lazio riuscì a ottenere i tre punti all’Olimpico, grazie al successo per 1-0 arrivato contro il Monza: a decidere la gara fu la rete di Luka Romero arrivata nel secondo tempo, importante perchè con questo successo la Lazio diede continuità al derby vinto con la Roma pochi giorni prima.

Il terzo episodio stagionale fu un match particolare, giocato di mercoledì quando in realtà si trattava della ripresa della Serie A dopo il Mondiale in Qatar vinto dall’Argentina. Stiamo parlando della sfida tra Lecce e Lazio, vinta dai pugliesi in rimonta per 2-1, anticipando lo stesso copione visto poche settimane fa al Via del Mare. Prima sconfitta dunque in un turno infrasettimanale, con l’ultimo che invece regalò soddisfazioni a Immobile e compagni. Si tratta della partita tra Lazio e Sassuolo andata in scena lo scorso 3 maggio, quando la Lazio ottenne tre punti chiave nella corsa alla Champions League: un match particolarmente delicato, dato che arrivava in mezzo alla settimana che comprendeva le sfide di San Siro con Inter e Milan.

Il bilancio recita dunque due vittorie, un pareggio e una sconfitta, per una Lazio che oggi affronterà la sua prima gara infrasettimanale del campionato, nella speranza di iniziare a mostrare in campo qualcosa che assomigli a una vera ripresa, sia in termini di risultati che di gioco.

