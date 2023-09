Lazio-Torino, Sarri nel post partita: “Dovevamo preoccuparci della prestazione, il risultato è una conseguenza”

Nel post partita di Lazio–Torino, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN: “Non siamo mai andati via. Stiamo pagando le prime due partite e ci vorrà molto tempo. Il ritiro? Lo facciamo quasi sempre, ma non è questo l’importante: abbiamo analizzato la situazione perchè i dati ci dicevano che la squadra era rimasta corta col Monza. Come dicevo ai ragazzi dovevamo preoccuparci della prestazione, poi il risultato è una conseguenza. Guendouzi con l’aquila? Non so cosa ci facesse (ndr ride).

Vecino ha avuto una richiesta dal Galatasaray ma il mercato era chiuso. Non ho mai fatto giocare due punte ma è un qualcosa che non mi dà gusto, quindi lo farò di rado. Rovella? È un ragazzo con un ottimo palleggio e gestione della palla, insieme a Luis Alberto però non so se riusciremo a sostenere questo terzetto”.

Questo l’intervento del tecnico biancoceleste a Sky Sport:

“Era una serata difficile contro una squadra non semplice da affrontare. Il primo tempo è stato ordinato, nel secondo abbiamo messo anche qualità. Il livello della partita è stato alto. La solidità è stata di squadra, la difesa è stata messa poca sottopressione se non con palloni sporchi. Dopo il primo gol i ragazzi si sono sciolti anche dal punto di vista qualitativo. Vecino? La caratteritica di inserimento l’ha anche Kamada, ma non con la stessa fisicità. oggi era un tentativo di trovare un centrocampo con più solidità. Sono contento del suo gol e ell’esordio di Rovella. Sta trovando la condizione giusta, dopo l’infortunio di luglio. Kamada ha giocato quasi sempre, è stato fuori in queste due partite: contro il Monza solo per un ginocchio gonfio. Oggi con Vecino volevamo anche contrastare la fisicità degli avversari. Kamada è quello più inserito dei nuovi, poi resta da vedere se può fare certe partite con Luis Alberto. Quanto tempo ci impiegherà a integrarsi del tutto? Non lo so. Contro l’Atlètico abbiamo fatto una buina partita con loro, ma il vertice era Vecino ed è stato lui a fornire equilibrio. Ce l’abbiamo fatta con Luis e Sergio, ce la faremo anche con loro”.

