Lazio-Torino, Vecino nel post: “Ieri abbiamo parlato tanto, dopo il gol ci siamo sbloccati”. E su Rovella…

Al termine del match tra Lazio e Torino, vinto dai biancocelesti per 2-0, l’autore del gol del vantaggio Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

Queste le sue parole:

“Ieri abbiamo parlato tanto. Era una partita difficile complicata con una squadra che ci ha sempre creato problemi. Dopo il gol la squadra si è sbloccata e ha giocato come lo scorso anno. Quando posso provo sempre ad inserirmi. Per caratteristiche io provo ad occupare l’area insieme a Ciro altrimenti si fa fatica a muovere la loro difesa visto che Luis gioca un po’ più dietro per cercare di servire Zaccagni. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e compatti. Se non siamo ordinati facciamo fatica contro le squadre come il Torino. Rovella? Ha giocato molto bene in mezzo al campo con me e Luis Alberto alla sua prima da titolare. Ci siamo trovati bene”.

Successivamente, il giocatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sono felice della prestazione della squadra. Siamo contenti e siamo tornati in corsa per un posto Champions, che è il nostro obiettivo. Dovevamo ripartire dalle cose semplici e portare punti a casa. Siamo sempre uniti e sappiamo di essere una squadra forte, da soli non andiamo da nessuna parte. Il gol? Sono contento della vittoria e spero che ne arrivino anche altre. Col Milan? Tocca al mister scegliere, ma io sono pronto“.

