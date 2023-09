PAGELLE – Vecino con sostanza e killer instinct da bomber, Zac si sblocca. Rovella che partita!

Provedel 6 – Una parata respinta su Vlasic e davvero poco altro in una serata tranquilla. Le punte granata non si affacciano mai dalle sue parti.

Lazzari 7 – Sarri gli dà fiducia e fa bene. Il terzino non si fa mai sorprendere da Lazaro in fase difensiva ed è sempre pungente quando affonda. Gli riesce il cross più difficile dopo il triangolo con Felipe volante ma è decisivo per sbloccare la partita.

Dal 76′ Hysaj 6 – Il var toglie giustamente un rigore su un tocco di braccio dell’albanese con il pallone che aveva prima sbattuto sul fianco. Bravo nel recupero di un paio di palloni per far partire il contropiede.

Casale 6,5 – Si è rivista la migliore versione del difensore che si francobolla su Sanabria togliendogli anche il respiro. Una iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Romagnoli 6,5 – Guida il reparto difensivo con saggezza e annulla dal campo Zapata dando vita ad un duello tutto fisico.

Marusic 6,5 – Tosto, cattivo e preciso. Il montenegrino non ha mai paura di Bellanova che lo costringe a giocare basso senza mai impensierirlo.

Vecino 7,5 – Fa l’elastico dentro l’area del Torino ma non arriva mai un pallone, alla prima occasione è perfetto nell’anticipare Bellanova per il vantaggio. Una prestazione che non è solo il gol ma anche tanta tanta sostanza.

Dal 74′ Guendouzi 6 – L’unico episodio degno di nota è un fallaccio subito da Radonijc che solo Fabbri e Chiffi non considerano da rosso.

Rovella 7 – Prima parte di gara in linea con l’andamento dei compagni, il vantaggio lo scioglie e tira fuori tutta la sua personalità. Ogni pallone è gestito con sapienza e qualità.

Luis Alberto 7 – La luce della squadra è sempre il 10, tocca tutti i palloni che entrano nella metà campo del Torino. La Lazio non può più fare a meno dello spagnolo.

Felipe Anderson 7 – Si accende poco ma quando lo fa è decisivo. Chiude il triangolo per Lazzari nell’azione del vantaggio e manda in porta Zaccagni per il raddoppio. E’ decisivo anche in una serata dove non è travolgente.

Immobile 6,5 – Non tira mai in porta ma rispetto al solito è molto più pulito nella gestione del pallone. Sgomita con Buongiorno e Sazonov per aprire varchi per i compagni.

Dal 74′ Castellanos 6,5 – Venti minuti in cui mangia l’erba per dimostrare che vuole giocare di più. Sfrutta alla perfezione l’occasione andando anche vicino all’eurogol in sforbiciata.

Zaccagni 7 – Un gol che ha il sapore di liberazione visto che mancava dal marzo scorso contro la Juventus. E’ in crescita e si vede nella qualità delle sue giocate.

Dall’80’ Isaksen 6,5 -Uno spunto da grande giocatore dove punta tutta la difesa del Torino che alla fine lo sbraga ma Fabbri guardava altrove.

All. Sarri 7 – La Lazio non è ancora guarita ma ha dato segnali incoraggianti. Il vantaggio dà fiducia e coraggio facendo rivedere la squadra dello scorso anno capace di andare in gol e non subirlo. Tre punti di partenza.

