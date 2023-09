Torino, Tameze: “La Lazio è una squadra in difficoltà ma forte, dobbiamo sfruttare i nostri due bomber”

Tra pochi minuti comincerà Lazio-Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A Tim. Intervenuto ai microfoni di Sky il centrocampista granata Adrien Tameze ha presentato la gara: “E’ vero che abbiamo fatto una bella partita contro la Roma, è importante per noi continuare su questo spirito. Merito di Juric sul mio rendimento? Secondo me è merito di tutti. E’ una squadra dove ci sono ragazzi al top, il mister che conosco benissimo e mi aiuta tanto. Per quanto riguarda stasera, sappiamo che la Lazio è una squadra forte, anche se è in difficoltà è sempre molto difficile incontrare questo tipo di squadra. Dobbiamo andare forte come facciamo sempre e abbiamo due bomber stasera”.

