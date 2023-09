CdS | Sarri sorride e spiega: “Lazio mai andata via”

Finalmente arrivano i tre punti all’Olimpico e con loro portano il primo gol di un esterno d’attacco e il primo clean sheet stagionale. Il paradosso sta nel fatto che la Lazio, per tirarsi fuori dalle sabbie mobili umorali, ha piegato la squadra che più di ogni altra l’aveva messa in difficoltà nei due anni con Sarri in panchina: nemmeno una vittoria nei primi quattro precedenti. Sarri ieri nel post partita ha detto che sapevano sarebbe stato difficile, ma che i risultati sono la conseguenza delle prestazioni. Finora avevano giocato in maniera individuale e non collettiva, ma non sono mai “andati via”, visto che comunque nelle ultime 4 partite hanno fatto 7 punti. Purtroppo si pagano le prime due uscite con Lecce e Genoa e per tornare in carreggiata ci vorrà molto tempo.

E poi su Vecino, autore del primo gol: “Matias si inserisce bene, le caratteristiche di attacco ce l’ha anche Kamada, ma con il Torino volevo più solidità. Ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma il mercato in Italia era chiuso. Non è stato preso neanche in considerazione e gliel’ho detto.” Infine, su Rovella: “Sono contento, ha fatto una gara di altissimo livello. Sta trovando una condizione decente dopo l’infortunio.”

Corriere dello Sport

