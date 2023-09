FORMELLO – Seduta di scarico per i titolari, da valutare le condizioni di Romagnoli e Kamada

Un lavoro di scarico nel tardo pomeriggio per la Lazio di Maurizio Sarri che ha diviso la rosa fra palestra e campo. Domani mattina la rifinitura della vigilia prima della partenza per Milano con diversi dubbi di formazione che dipendono dall’infermeria. Alessio Romagnoli ha riportato una frattura del naso nel match contro il Torino e molto probabilmente sarà indisponibile per la partita contro la sua ex squadra tornando in Scozia per la Champions League magari con una mascherina protettiva. Da capire anche le condizioni di Daichi Kamada che soffre di un fastidio al ginocchio da un paio di gare come rivelato dal tecnico. I ballottaggi quindi saranno sulle corsie laterali di difesa con Lazzari che spera nella riconferma ma Hysaj e Pellegrini scalpitano. Mentre in mezzo al campo la tentazione è ripresentare Rovella in regia con Vecino e Luis Alberto ai suoi lati. Da non escludere un possibile ritorno di Cataldi come lo spostamento al centro dell’uruguaiano per inserire Guendouzi.

