Il Tempo | Segnali di risveglio: secondo successo stagionale con Vecino e Zaccagni

Dopo un brutto primo tempo, la Lazio rinasce nella ripresa grazie alle reti di Vecino e Zaccagni ma soprattutto esce dalla partita senza subire gol per la prima volta in stagione. Si ottiene così la seconda vittoria in campionato contro il Torino, dopo quella di quasi un mese fa contro il Napoli in trasferta. Sarri ha scelto Rovella in cabina di regia, affiancato da Vecino e Luis Alberto. In difesa sono tornati Casale e Lazzari, insieme a Romagnoli e Marusic, davanti nessun sorpresa col solito tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni.

All’inizio è la solita Lazio, lenta e confusa in costruzione, merito anche del Torino che marca a uomo in ogni zona del campo. Il secondo tempo riprende con gli stessi 11 e al 56′ la svolta con il triangolo Felipe Anderson-Lazzari-Vecino, che la insacca per l’1-0. Dopo iniziano i cambi, con Guendouzi per Vecino e Castellanos per Immobile, e dopo un solo minuto ecco il raddoppio con Zaccagni. Sul 2-0 la Lazio comanda, col Taty che rischia il 3-0 di rovesciata sotto la Nord.

Il Tempo

