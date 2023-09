PRIMAVERA 1 | Genoa-Lazio, la designazione arbitrale

La Lazio Primavera, nelle prime quattro giornate di Primavera 1, ha raccolto sette punti, frutto di due successi (Hellas Verona e Sassuolo), un pareggio (Lecce) ed una sola sconfitta (Atalanta). Sabato 30 settembre, alle ore 11:00, i biancocelesti di mister Sanderra torneranno in campo, nella 5° giornata di Primavera 1 TIM, per affrontare in trasferta il Genoa.

Come riporta il sito ufficiale della Lazio, la sfida tra rossoblù e biancocelesti sarà diretta da Lorenzo Maccarini, della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi e Roberto Meraviglia.

