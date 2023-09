SERIE A | Clamoroso a Marassi: la Roma perde 4-1 contro il Genoa

Il turno infrasettimanale si chiude questa sera con Genoa-Roma, terminata sul punteggio di 4-1. I giallorossi, dunque, dopo il 7-0 all’Empoli e il pareggio per 1-1 contro il Torino, cadono malamente a Marassi. Il vantaggio è stato firmato al 4’ da Gudmundsson, poi ripreso da Cristante per l’1-1. Prima della fine del primo tempo torna in vantaggio il Genoa con Retegui. Dopo l’intervallo sono sempre i padroni di casa a comandare la gara, con il gol di Thorsby prima e di Messias poi.

