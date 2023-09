Alessio Romagnoli mascherato punta il Milan: speciale protezione al viso per partite e allenamenti

Un difensore mascherato a Formello. Il centrale della Lazio, Alessio Romagnoli, riprenderà ad allenarsi nel quartier generale laziale con una speciale protezione al viso. Ieri, all’indomani del successo casalingo contro il Torino, l’ex rossonero, come annunciato dal club in una nota, ha riportato “una frattura composta delle ossa nasali causata da un trauma”. Già sottoposto alle cure di rito e monitorato costantemente dai medici biancocelesti, il 28enne nelle prossime sedute e partite indosserà una maschera in carbonio per preservalo da urti di ogni tipo. E’ stata preparata dal dottor Leonardo Giuliani, tecnico ortopedico e posturologo dell’omonimo centro specialistico di Vetralla, provincia di Viterbo, che già lo scorso anno aveva “mascherato” Pedro. Aumentano le chance, dunque, per Romagnoli di una convocazione per la sfida con il Milan, in programma domani alle 18:30 a San Siro. Lui farà di tutto per esserci, ovviamente con la maschera.

