CdS | Giroud e Leao titolari con la Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Olivier Giroud e Rafael Leao tornano in campo dal primo minuto per il big match contro i biancocelesti. A centrocampo ci sarà un nuovo ballottaggio tra Adli e Musah. La buona notizia per i rossoneri è il rientro di Mike Maignan dopo un leggero infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box nelle ultime due partite di campionato.

Il capitano Davide Calabria potrebbe riprendere il posto sulla corsia di competenza dopo lo stop. Non dovrebbe rientrare con la Lazio e nemmeno nelle prossime due gare il difensore Pierre Kalulu. L’utilizzo del terzino francese è previsto per le partite dopo la sosta per le nazionali, così come per Rade Krunic.

