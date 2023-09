FORMELLO – Romagnoli si allena, dubbio a centrocampo. Differenziato per Marusic, palestra per Zaccagni e Immobile

Poche ore per preparare la sfida contro il Milan e tanti giocatori da dover gestire. Questa mattina è andata in scena la rifinitura a Formello con Maurizio Sarri che ha dovuto fare a meno di Adam Marusic, allenamento differenziato per il montenegrino, con Immobile e Zaccagni in palestra. Solo l’elenco dei convocati potrà eliminare ogni timore ma al momento filtra ottimismo per tutti, incluso Romagnoli che è reduce da una frattura al naso. Proprio il difensore non vuole mancare alla partita contro i suoi vecchi compagni e scenderà in campo con una mascherina protettiva al fianco di Casale davanti Provedel. Sulla fascia destra è difficile escludere Marusic, solo in caso di forfait toccherà a Hysaj mentre sulla corsia mancina ritorna Pellegrini. In mezzo al campo le scelte si complicano dove Luis Alberto è l’unico certo del posto come al solito. Kamada ha smaltito il fastidio al ginocchio e potrebbe essere rilanciato per sfruttare la sua capacità di inserimento senza pallone in area avversaria mentre in regia è ballottaggio aperto fra Cataldi, favorito, e Matias Vecino. Davanti non si tocca nulla rispetto al Torino con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro Immobile.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: